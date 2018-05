Het politiebureau van Grou is vanaf woensdag dicht voor publiek. Inwoners van Grou en omstreken kunnen nog wel terecht bij de wijkagent. Er wordt dan een thuisafspraak gemaakt of een afspraak in het gebouw van het Dorpenteam aan de Oedsmaweg.

Mensen die aangifte willen doen, kunnen telefonisch contact opnemen met de politie voor een afspraak in Leeuwarden.