Bebloede man opgepakt in Leeuwarden na veroorzaken overlast

De politie heeft dinsdagmiddag in de Goudenregenstraat in Leeuwarden een man aangehouden die veel overlast veroorzaakte op verscheidene plekken in de stad.

Eerder die dag was de man volgens omwonenden uit een huis in de Hazelaarstraat gekomen, terwijl hij meerdere verwondingen had en onder het bloed zat. De man zou meerdere keren op zijn auto hebben geslagen en zijn ingestapt. Een vrouw, die ook uit de woning kwam, moest na veel gescheld ook instappen. Daarna vertrok het stel.

De politie doet onderzoek naar de zaak.