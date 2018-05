Oeds Westerhof adviseert Hannover over binnenhalen KH2025

Oeds Westerhof gaat proberen de Duitse stad Hannover in het jaar 2025 Culturele Hoofdstad van Europa te laten worden. Hij is gevraagd om de stad te adviseren in dit traject. Zo wordt er een 'bidbook' gemaakt, waarin de stad de culturele plannen van de stad beschrijft, dat volgend jaar ingeleverd moet worden.

Westerhof heeft met succes Leeuwarden-Fryslân geholpen met de titel culturele hoofdstad van Europa van 2018. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor de 'legacy' van LF2018, wat er overblijft van het gebeuren na 2018. Hij gaat zijn nieuwe functie in Hannover naast zijn werk voor LF2018 doen.