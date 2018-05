Veel omleidingen Fietselfstedentocht vanwege werkzaamheden

Gemeentes maken het de organisatie van de Fietselfstedentocht dit jaar niet gemakkelijk. Door alle werkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd, moet de route van de tocht steeds weer wat worden aangepast. Zelfs nu nog, minder dan een week voor het evenement. Zo lukt het niet om het centrum van IJlst op tijd klaar te krijgen. De fietsers moeten in Dokkum, Leeuwarden en bij Holwerd ook een ander pad nemen dan dat ze gewend zijn.

Volgens Stephan Rekker van de organisatie is het dit jaar wel heel rommelig met gemeentes die met enorm veel werk bezig zijn. Vandaag kwam er nog een verrassing toen in Marsum plotseling hekken werden geplaatst. Dat is nodig vanwege werk aan de riolering. De gemeente Waadhoeke heeft toegezegd dat het werk voor pinkstermaandag klaar is.

Op de website fietselfstedentocht.frl kunnen deelnemers de wijzigingen en de actuele route vinden.