Eigenaar discotheken Feu en Champino wil geen begrenzing

Eigenaar Just van Bodegom van de discotheken Feu en Champino in Drachten wil een einde aan de beperking in de vergunningen voor zijn bedrijven. Hij wil de twee eerdere eigenaars van de dancings weer kunnen inzetten. Dat bleek dinsdag op een zitting van de Raad van State.

Witwassen

De gemeente Smallingerland wilde de inzet van de eerdere eigenaars niet toestaan. De gemeente was bang dat de twee broers geld, dat ze hadden ingehouden bij de belastingdienst, gingen witwassen via Feu en Champino. Volgens de advocaat van de hedendaagse eigenaar is daar geen sprake van, omdat de mannen er financieel slecht voor staan.

Horeca-experts

Van Bodegom wil zijn twee voorgangers inhuren, omdat ze heel veel verstand hebben van de horeca in Drachten. De Raad van State doet over een paar weken uitspraak.