Weiland vol schilderijen bij Sloten kan regenbui doorstaan

Misschien had u het al eerder gezien: die witte doeken in het weiland bij Sloten. De 499 doeken zijn door vierhonderd Europese kunstenaars beschilderd. De aftrap van de schilderacties was dinsdag. Het megaproject is het idee van kunstenaar Dirk Hakze, die soortgelijke acties ook weleens op een Waddeneiland heeft gehouden. Hakze gaat zelf 99 doeken beschilderen.

Op de heuvel bij Sloten is het gehele kunstwerk het beste te bekijken. De vierhonderd schilders komen uit dertien Europese landen. De verf is watervast, zodat het voor de schilderijen niet uitmaakt dat ze buiten blijven staan. Iedere dag komen er beschilderde doeken bij. In september moeten ze allemaal af zijn.