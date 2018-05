Leeuwarden deze week zuivelhoofdstad van Europa

Zuivelhoofdstad van Europa, zo mag Leeuwarden zichzelf deze week noemen. Althans dat zegt Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij zijn lid van twee Europese zuivelorganisaties, de Association for European Dairy Industry Learning (AEDIL) en de Association of European Dairy Teachers (Europel). Die organiseren deze week voor de internationale studenten, en studenten van het Nordwin College en Van Hall Larenstein, een speciale zuivelweek.

Leren over zuivel

Vandaag komen 100 studenten uit verschillende landen in Europa, en uit Wisconsin in de Verenigde Staten, in Fryslân aan om een week lang te leren over de zuivel. Met een symposium, een proefwedstrijd en bezoeken aan bedrijven, is er een vol programma opgezet voor de studenten. De studenten moeten op verschillende punten bij het proeven zo dicht mogelijk bij het juryoordeel zitten.