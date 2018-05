Kallemooiprotest: ''Burgemeester opsluiten in Kip-caravan''

Sandra van der Werd van comité Dierennoodhulp wil burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog in een Kip-caravan opsluiten en met caravan en al drie dagen lang in een mast hangen. Ze heeft dit aanbod gedaan als ludiek protest tegen het Kallemooifeest tijdens de Pinksterdagen. Tijdens dit feest is het traditie dat een haan drie dagen lang wordt opgesloten in een mand, die op 20 meter hoogte in een mast hangt.

De dierenbeschermers voeren al langer actie tegen de traditie, tot nu toe zonder resultaat. Ze vinden dat er sprake is van dierenmishandeling en hebben aangifte gedaan tegen de commissie die het feest organiseert. De commissie zegt dat het dier goed wordt verzorgd, en dat een dierenarts toezicht houdt. Er is nog nooit een haan dood uit de mand gekomen.