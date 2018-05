Kritische jonge boeren met eigen vereniging en voorstel

Een groep kritische jonge leden van zuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat dinsdagavond in Easterein in gesprek met voorzitter Frans Keurentjes en CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina. De avond is georganiseerd door de jongerencommissie Súdwest-Fryslân naar aanleiding van alle ophef over het melkprijsbeleid van de coöperatie.

Veel jonge boeren zijn slecht te spreken over dat de zuivelcoöperatie boeren die meer melk aanleveren er in verhouding minder geld voor willen betalen. De coöperatie is er wel voor om de leden een eerlijke prijs te betalen voor de geleverde melk, alleen moet die prijs de leden niet beperken in hun bedrijfsvoering, zegt woordvoerder Fokko Venema van Het Vrij Coöperatieve Woord. Een aantal leden van deze organisatie wonen de discussieavond voor jonge leden ook bij.

Eigen voorstel

Het Vrij Coöperatieve Woord is kortgeleden opgericht in Groningen om sterker te staan. De vereniging heeft inmiddels al meer dan honderd leden, daar zitten ook jonge Friese boeren bij. Het Vrij Coöperatieve Woord heeft een eigen voorstel gemaakt voor de melkprijs van de coöperatie en gaat dat woensdag bekendmaken. Het plan van de vereniging gaat uit van ruimte om te groeien voor jonge veehouders. Als de coöperatie daar niet naar luistert, bestaat het risico dat jonge boeren overstappen naar concurrenten als A-ware in Heerenveen.

Geen winst

FrieslandCampina wil boeren, die meer dan anderhalf procent groeien in de melkproductie, tien eurocent per liter minder betalen. Volgens Fokko Venema maken de boeren dan geen winst meer. Hij wil dat het voorstel van de zuivelcoöperatie op zijn minst wordt aangepast. Als dat niet gebeurt, wordt het voor veehouders heel moeilijk om hun bedrijf te verkopen of over te dragen aan een jonge boer.

Uitbreiden

Het is op dit moment zo dat een jonge boer die een boerderij overneemt bijna altijd probeert uit te breiden. Zonder die mogelijkheid is het voor jonge boeren moeilijk om een goede toekomst op te bouwen, zegt Venema. De woordvoerder melkt 220 koeien in het Groninger Sebaldeburen. Hij gaat dinsdagavond niet naar de discussie met Keurentjes en Schumacher in Easterein, want die is bedoeld voor boeren van 35 jaar en jonger. Venema is daar, met zijn 37 jaar, net te oud voor. Arjan Stokman van de jongerencommissie Súdwest-Fryslân voegt daar aan toe dat de avond met de voorzitter en de CEO een 'open discussieavond' moet worden achter gesloten deuren, zodat de leden vrijuit kunnen spreken. ''Het is geen kwestie van boze boeren tegen de leiding. Het gaat erom om samen tot goede oplossingen te komen voor de toekomst'', zegt Stokman.