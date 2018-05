Twee historische stucplafonds gevonden bij sloopwerk Sneek

Er zijn twee historische stucplafonds gevonden bij sloopwerk aan een pand aan de Marktstraat in Sneek. In het gebouw moet een ontmoetingscentrum komen.

Versierde plafonds

De plafonds zijn versierd, komen uit 1887 en zaten in het huis van de oud-burgemeester Jacob van Driessen, zegt gemeente Súdwest-Fryslân.

Verrassing

Volgens de gemeente is de vondst van de twee gestucte plafonds een verrassing, omdat er geen aanwijzingen waren dat er nog historisch materiaal in de oude woning aanwezig was.

Restauratie

Er is 50.000 euro voor nodig om beide plafonds te restaureren. Het maakt deel uit van de verbouwing van de panden die een stuk duurzamer worden gemaakt. Het verduurzamen van de straat is geschat op 650.000 euro. De gemeenteraad wordt om toestemming gevraagd voor een extra bijdrage voor het restaureren van de plafonds.