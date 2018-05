Friese 50Plus blijft laconiek onder problemen partijbestuur

Politiek leider Jan Waterlander van de partij 50Plus in Fryslân maakt zich geen zorgen over het gerommel in het bestuur van de partij. Zeven van de acht bestuursleden zijn opgestapt, omdat ze niet meer door een deur kunnen met de voorzitter.

Waterlander zegt dat het wel vaker mis is in het bestuur, maar dat de afdeling Fryslân er niet zoveel last van heeft. Volgens hem hangt de stabiliteit van de partij hier niet van af. ''De mensen in Fryslân rekenen ons af op wat wij hier doen'', zegt Waterlander. ''Ik laat het mooi aan mij voorbijgaan, laat ze elkaar daar de tent maar uitvechten''.

50Plus heeft in Fryslân een Statelid, dat is Jan Waterlander. En in Leeuwarden heeft de partij een gemeenteraadslid.