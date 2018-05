Internetoplichter: ''Ik handelde uit dwaasheid''

De Leeuwarder die dinsdag voor de rechter staat voor grootschalige oplichting en identiteitsfraude via de computer, zegt dat hij uit dwaasheid heeft gehandeld. De man heeft al zijn daden bekend in de rechtszaal. ''Ik ben vanaf mijn veertiende verslaafd aan speed en had grote schulden'', zegt de verdachte over zijn motief.

De man is specialist op ICT-gebied en kon via het maken van websites voor bedrijven achter inloggegevens komen van zijn slachtoffers. Op een gegeven moment had hij 400.000 e-mailadressen en bestelde daarmee spullen bij webwinkels. In totaal is de Leeuwarder daar een ton rijker mee geworden.

De behandeling van de rechtszaak duurt drie dagen. Verslaggever Auke Zeldenrust is daarbij.

