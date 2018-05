Ondernemers Achtkarspelen mogen zondagsopening zelf bepalen

Ondernemers in de gemeente Achtkarspelen mogen vanaf heden zelf weten of ze op zondag open gaan. Dat staat in het collegeprogramma van de nieuwe coalitie van CDA, GemeenteBelangen en ChristenUnie. De gemeente en een ondernemersvereniging hebben niets aan het besluit, om zelf te bepalen om wel of niet op zondag open te gaan, toe te voegen.

De fracties, die samen een meerderheid van 12 van de 21 zetels hebben, hebben ook besloten om de gemeentelijke lasten niet verder te verhogen dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Aanvragen van bedrijven, die zich in de gemeente willen vestigen, worden sneller afgehandeld. Achtkarspelen krijgt bovendien een energieloket waar mensen die duurzaam willen wonen, terecht kunnen voor hulp.

Samenwerking

De coalitiepartijen zijn het ook eensgeworden over een verdere samenwerking met buurgemeente Tytsjerksteradiel, maar ze vinden wel dat Achtkarspelen een zelfstandige gemeente moet blijven. ''Samenwerking wordt toegejuicht, maar een fusie is niet aan de orde.''

Het nieuwe college gaat waarschijnlijk op 24 mei aan de slag. Margreet Jonker uit Westergeest wordt waarschijnlijk wethouder namens de ChristenUnie, Jouke Spoelstra en Harjan Bruining voor het CDA en Max de Haan voor GBA.