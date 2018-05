Schapenwandeling van Zuidoost-Fryslân naar Leeuwarden

Landschapsbeheer Wylde Weide wil in het kader van LF2018 eind september een speciale 'Grote Friese Schapenwandeling' organiseren. Binnen acht dagen tijd moet een groep schapen, met verschillende herders, een tocht maken vanuit het zuidoosten van Fryslân naar Leeuwarden. Omdat de schaapherders het idee hebben dat groepen grazende schapen voor zoveel positieve reacties zorgen, willen ze een grote groep schapen tonen aan de inwoners van Fryslân.

''We merken dat kuddes waar we mee lopen veel bekijks trekken. Er komen mensen naar je toe die zeggen 'goh, wat vind ik dit mooi''', zegt Diederik Sleurink van Landschapsbeheer Wylde Weide. ''Bij een file stappen mensen massaal uit om filmpjes en foto's te maken.''

Niet alleen over de schapen, maar ook over de heide, waar de dieren komen om te eten, is veel te vertellen volgens Sleurink. ''Met een gestuurde kudde, met een herder en een hond, is de heide goed te onderhouden. Het mooiste van ons werk is zo'n wandeling met die schapen. We zoeken wel de autoluwe plekken op. Het kan heel goed, daar draaien we onze hand niet voor om.