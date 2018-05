WIEBE covert Rûchhouwer van De Hûnekop

WIEBE, de band van Wiebe Kaspers, heeft in opdracht van de muziekrubriek van Fryslân Hjoed het nummer Rûchhouwer gecoverd. In de muziekrubriek van Omrop Fryslân daagt presentator en zanger Raynaud Ritsma Friese artiesten uit. Ze krijgen als opdracht om een liedje uit de Fryske Top 100 te coveren. Een liedje dat ver van hun eigen stijl af staat. Met als doel: nieuwe nummers creëren en een andere blik op Friese nummers krijgen.

Rûchhouwer

Het nummer is geschreven in 2011, en uitgebracht op het album 'Wanklanken fan 'e Wurkflier'. Emiel Stoffers, zanger van De Hûnekop, heeft het nummer zelf geschreven. ''Dat was nog in de tijd dat ik aan het werk was op een scheepswerf. Toen ik daar werkte, hoorde ik de hele dag door allerlei kreten. Ik heb geprobeerd om al die kreten samen te voegen in dit nummer.'' Waarom is het nummer zo'n succes in Fryslân? Emiel denkt dat dat komt, omdat veel mensen zich herkennen in de dingen die hij zingt, maar die ze zelf niet zo snel zeggen. ''Ik had eerst niet gedacht dat het zo'n hit zou worden, maar wij kunnen nu wel zeggen dat het hét volkslied van De Hûnekop is.''

De Hûnekop

De Hûnekop bestaat al meer dan tien jaar. Emiel deed op zijn reis door Australië in 2008 inspiratie op. Toen hij thuiskwam, heeft hij samen met Rik Alsma en Bart Scheffers de band opgericht. Na het winnen van de Friesland Pop Talent Award in 2010 werd de band steeds bekender. De muziekstijl arbeidersrock, een mix van country, blues en rock, is een succes bij het Friese publiek. Daardoor staat de band in 2012 met zeven verschillende nummers in de Fryske Top 100.

Tijdelijke stop

Maar sinds oktober vorig jaar is de band tijdelijk opgehouden met optreden. ''Ik heb eventjes geen zin om op te treden of om op het podium te staan'', zegt Emiel. De zanger is nu bezig met andere projecten. Hij is weer in Australië geweest. Op dit moment is hij een camper aan het verbouwen en wil hij liedjes gaan schrijven voor andere artiesten. ''Maar dat betekent niet dat De Hûnekop nooit meer gaat optreden. In oktober hebben we gewoon nog het Hûnekopfestival.''

