Schreiersbrug Dokkum tijdelijk geopend voor fietsers

De Schreiersbrug in Dokkum gaat vanaf woensdag tijdelijk weer open voor fietsers en voetgangers. Om die zo veilig mogelijk te maken, wordt er een 30 kilometerzone ingesteld, en er komen extra waarschuwingsborden. Ook wordt de markering op de weg aangepast. Bovendien komen er attentieborden.

Met de aanpassing komt het college tegemoet aan klachten van mensen, die nu nog om moeten lopen of fietsen. De Fietsersbond had de gemeente gevraagd de brug tijdelijk weer open te stellen. De tijdelijke openstelling van de brug wordt weer op non-actief gesteld als de nieuwe brug over Het Grootdiep in Dokkum wordt geopend.

De Schreiersbrug ging vorig jaar op slot vanwege de verkeersveiligheid. Omdat er steeds meer vrachtwagens rijden, werd het gevaarlijk voor de fietsers.