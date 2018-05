Onder boeren is onrust ontstaan over de nieuwe tariefplannen van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Een aantal melkveehouders is bang dat hun bedrijf op slot komt te staan, en zij komen daarom met een eigen plan. De top van het zuivelbedrijf gaat dinsdagavond in Easterein met de boeren om tafel, schrijft De Telegraaf.

Vooral jonge boeren zijn ontevreden, omdat de zuivelcoöperatie fors minder wil betalen voor de aangeleverde melk. Ze voelen zich beperkt in hun ondernemerschap.