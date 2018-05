Schuur in Sneek en auto in Drachten gaan in vlammen op

Door een brand is maandagnacht een schuur achter een woning aan de Trêd in Sneek verloren gegaan. De brandweer werd rond kwart voor twaalf gewaarschuwd. Bij aankomst was de schuur al niet meer te redden. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een garage en een kas ernaast. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Autobrand

In Drachten is maandagnacht een auto uitgebrand. De auto stond geparkeerd vlakbij een snackbar aan de Zuidkade. Omwonenden ontdekten de brand en belden de brandweer. Die was snel ter plekke en had het vuur binnen tien minuten uit. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.