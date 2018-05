Nieuwe wethouders geïnstalleerd op Ameland en in Dantumadiel

Tijdens een extra raadsvergadering op Ameland zijn maandagavond twee nieuwe wethouders geïnstalleerd. Theo Faber werd uit naam van AmelandEén beëdigd. Joop Lodewijks van het CDA is benoemd tot aspirant-wethouder. Hij neemt de taken waar voor PvdA-wethouder Ellen Bruins-Slot, die nog tot 25 juni verbonden is aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Faber en Lodewijks werden niet unaniem door de raad aangesteld. Diverse raadsleden vulden blanco briefjes in.

Ook in Dantumadiel zijn maandagavond nieuwe wethouders benoemd. Gerben Wiersma van de ChristenUnie was al wethouder in het vorige college. Kees Wielstra van Gemeente Belangen Dantumadiel en Rommy Kempenaar van Sociaal Links werden als nieuwe wethouders benoemd in het college.