Schreijer noemt Friese aanpak wolven naïef

De Friese aanpak voor de problematiek van wolven is naïef. Dat zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik uit Twente. Dinsdag is in het Europees Parlement in Brussel een internationale conferentie over de wolven-overlast op verscheidene plekken in Europa. Schreijer vindt dat wolven roofdieren zijn die je onder controle moet houden. Wolven die op strooptocht gaan bij schapenboeren, moet op gejaagd worden en bij nood worden afgeschoten om grotere overlast te voorkomen.

Schreijer: tijd voor actief beheersplan

In Fryslân zijn de laatste weken verscheidene schapen dood gebeten, onder andere bij De Knipe en bij Boijl in Weststellingwerf. Uit DNA-onderzoek is intussen gebleken dat de schapen bij Boijl zijn dood gebeten door een wolf. Hoog tijd voor een actief beheersplan, volgens Schreijer. Als je de wolf niet goed begrenzen en onder controle houdt, zal de schade in de toekomst alleen maar groter worden.

Het houden van schapen is dan niet meer mogelijk, of alleen achter hele hoge hekken. Schreijer maakt de vergelijking met de ganzenproblematiek. Ook die is uit de hand gelopen, doordat ganzen in het verleden te veel ruimte kregen, vindt Schreijer.

Op de conferentie zal ook Eurocommissaris Karmenu Vella met een standpunt komen over het wolvenprobleem uit naam van de Europese commissie.

Wolvenprotocol

In Nederland geldt het zogenoemde 'wolvenprotocol' voor de wolf. Daarin staat onder andere dat een wolf een beschermde diersoort is, die niet gedood, verwond of gevangen mag worden. Schade die door wolven worden veroorzaakt, wordt in principe vergoed. Gedeputeerde Johannes Kramer zei dinsdag dat hij het 'fijn' vindt dat de wolf weer terug is in Fryslân. Hij ziet het als een teken dat het goed gaat met de Friese natuur.