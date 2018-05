Fossielvrije handelsmissie Waddeneilanden voor start-ups

Vijftien start-ups uit Nederland, Duitsland en Denemarken starten dinsdag met een fossielvrije handelsmissie naar de Waddeneilanden. Maandag gaf gedeputeerde Sander de Rouwe al de aftrap voor de Week van de Start-Ups. De ondernemers gaan op handelsmissie op uitnodiging van Lab Vlieland, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kansen voor ondernemers

De missie moet laten zien dat de Waddeneilanden niet alleen toeristische trekpleisters zijn, maar ook veel kansen bieden voor ondernemers met innovatieve ideeën. De Waddeneilanden streven ernaar om in 2020 volledig duurzaam te leven. Om dat voor elkaar te krijgen zijn innovaties nodig. Start-ups zijn vaak al bezig met innovaties, maar het is wel een uitdaging voor ze. Daarom moeten ze ook verder worden uitgewerkt.

Waddenzeeconferentie

De fossielvrije handelsmissie gaat vooraf aan de Waddenzeeconferentie die donderdag begint. Daar praten de drie landen over de toekomst en bescherming van het Waddengebied.

Komen tot nieuwe opdrachten

Oud-Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas is ambassadeur van deze handelsmissie. "De Waddeneilanden hebben bestuurders met ambitie. Daarom willen we deze start-ups met hen in contact brengen", zegt ze. "Bedoeling is om net als andere handelsmissies om tot nieuwe opdrachten te komen. Deze start ups zijn op zoek naar opdrachtgevers die de uitdaging met hen durven aan te gaan."