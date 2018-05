VC Sneek heeft zorgen over enthousiasme jongensvolleybal

Volleybalvereniging VC Sneek heeft een brief geschreven aan verenigingen in de regio met de vraag om mee te denken over manieren om jongens enthousiast te houden voor de sport.

Geen passende teams

De club heeft zelf moeite om passende teams te vormen en de jongens zo door te laten stromen naar het mannenvolleybal.

VC Sneek hoopt nu dat andere clubs in Fryslân samenwerking zien zitten bij het trainen van jongensteams. De jongens zouden dan, naast de trainingen van nu in een team met meisjes, ook trainen in een team met alleen jongens. Op zaterdags spelen ze dan ook een competitiewedstrijd.

Inspiratieontmoeting

Woensdagavond om 19.30 is in sportrestaurant De Stolp in Sneek een inspiratieontmoeting georganiseerd over dit onderwerp.