"We moeten leren omgaan met wolven"

"Dit is een nieuwe fase, daar moeten we mee leren omgaan." Dat zegt boswachter Roel Vriesema over de komst van de wolf naar Fryslân. Hij zegt dat mensen niet bang hoeven te zijn: "De wolf is in principe mensenschuw, die zoekt de rustige gebieden op."

En de wolf jaagt op dieren, vertelt Vriesema: "Reeën, hazen, de vos. Voor natuurbeheer kan het daarom zelfs wel goed zijn dat er zo nu en dan een wolf is."

Schapen

"Voor schapenhouders is het wel heel vervelend", zegt Theo Meijer van hogeschool Van Hall Larenstein. "Want wolven zullen steeds vaker voorkomen. Daarom zal er iets moeten veranderen in hoe je met schapen omgaat: kunnen ze buiten blijven, moeten ze misschien achter een raster? In Duitsland zijn er al honden die kuddes bewaken. Zo deden wij het vroeger ook."

Het aantal meldingen van schade zal wel toenemen. "Dat moeten we scherp in de gaten houden", vertelt gedeputeerde Johannes Kramer. "We hebben een faunafonds voor schadevergoeding. Daar valt schade door de wolf ook onder. Dus boeren die schade hebben van doodgebeten schapen, kunnen vergoed worden."

Natuurreparatie

De mannen worden er zelfs wel enthousiast van. Meijer: "We zijn zo bezig met het repareren van de natuur. Er komt een zee-arend, de kraanvogels komen, de zilverreiger broedt en nu ook nog de wolf. Daar word je blij van."

Verklaring

"De natuur ontwikkelt zich op een goede wijze. Europa heeft de afgelopen decennia natuurbleid gevoerd", zegt Kramer. "In gebieden in Duitsland en Polen heeft een stuk ontvolking plaatsgevonden. Daardoor kon de wolf zich in die gebieden herstellen. Als hij dan over de grens kijkt, komt hij al snel in Nederland uit."

En in Fryslân dus. Theo Meijer: "Als ik een wolf was, ging ik naar het Drents-Friese Wold. Mooi in de dekking, genoeg prooien. In het Lauwersmeergebied zou ik ook wel terecht willen komen."

En nu?

We hebben kennis van nog maar een wolf in Fryslân. Van het dier dat afgelopen weekend schapen heeft aangevallen bij De Knipe, zal nog worden onderzocht of het een wolf is of niet. Maar de kans bestaat dat er steeds meer wolven in Fryslân komen. "Binnen vijf jaar zou hier wel een roedel kunnen zijn", zegt Meijer.

"En binnenkort komt misschien de wilde kat. Daar moeten we blij van worden, die valt geen schapen aan. En de volgende die gaat komen is de lynx. Daar wordt een bioloog ook vrolijk van. We missen dat in de natuur, deze toppredatoren."