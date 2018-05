De hulpdiensten zijn maandag in Tsjerkwerd in actie gekomen nadat een bestelbusje in brand gevlogen was. Aan de Singel brandde de auto volledig uit.

Hoe de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk. Mogelijk was er kortsluiting ontstaan onder de motorkap. Verkeer kon de straat niet in en moest omrijden. De auto is afgevoerd.