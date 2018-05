Pieter van der Zwan weet niet waarom CU ontbreekt in college

Pieter van der Zwan van de ChristenUnie in Smallingerland heeft eigenlijk geen idee waarom zijn partij niet in het nieuwe college komt. Dat liet hij maandagavond weten in It Polytburo.

De ChristenUnie werd bij de verkiezingen in maart de tweede partij, maar ze zijn niet gevraagd om een wethouder te leveren. Pieter van der Zwan, nu nog demissionair wethouder en lijsttrekker, kan zich wel voorstellen dat zijn partij is afgerekend op hun verzet tegen de koopzondag.

In het nieuwe college van Smallingerland komen - zoals het nu lijkt - de ELP (de Eerste Lokale Partij, de grote winnaar van de verkiezingen), PvdA, VVD en GroenLinks/FNP. De verwachting is dat de nieuwe coalitie eind deze maand wordt geïnstalleerd.