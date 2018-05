Volledig nieuw gebouw op plek van Bouma-pand in Sneek

Er komt een volledig nieuw gebouw op de plek van het zogenoemde Bouma-pand in Sneek, dat erg verwaarloosd is. Het gaat om het gebouw op de hoek van de Tweede Oosterkade en de Leeuwarderweg, waar eerder een herberg in zat en later een radiozaak van de familie Bouma.

Rotte kies

Er is nog actiegevoerd om het gebouw te behouden en te restaureren, maar het bleek dat dat niet haalbaar was. Het wordt al meer dan tien jaar gezien als rotte kies waar de mensen uit Sneek zich voor schamen en bezoekers zich over verwonderen.

Behoud oude contouren

Maandag was de officiële start van de herontwikkeling. Het gebouw wordt volledig gesloopt en weer opgebouwd volgens de contouren van het oude pand. Beneden komen dan commerciële ruimten en daarboven zes appartementen, drie maisonnette-woningen en een penthouse.

Oosterpoort

Het project krijgt als naam Oosterpoort en als de aanpassing van het bestemmingsplan vlot verloopt, kunnen de appartementen aan het eind van dit jaar in de verkoop.