Het worden weer spannende weken voor veel Friese leerlingen, want maandag zijn de eindexamens begonnen. We zijn benieuwd hoe de examenkandidaten deze tijd doorkomen. Daarom gaan we verscheidene scholen af en leggen we de leerlingen elke dag een vraag voor in onze rubriek Examenpraat.

Als eerste zijn we op het Dockinga College in Ferwert, waar het examen Nederlands voor VMBO werd gemaakt. We vroegen daar hoe de kandidaten zich hebben voorbereid op de examens.