22 leerlingen van het Bogermancollege in Sneek hebben maandag geen examen kunnen maken vanwege een stroomstoring. Het gaat om VMBO-leerlingen die een biologie-examen moesten maken. Het examen wordt digitaal afgenomen, op de computer, maar die deed het niet vanwege de stroomstoring.

Schoolexamen

Omdat het gaat om een schoolexamen en niet om een staatsexamen, mag de school zelf een nieuwe datum inplannen. Dat wordt nu 23 mei.

Ook het Antoniusziekenhuis in Sneek had last van de stroomstoring.