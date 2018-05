Het is nog maar de eerste dag van de examens in het voortgezet onderwijs, maar op Piter Jelles De Dyk in Leeuwarden ging het maandag al meteen verkeerd. Rond half twee zaten de leerlingen van het VMBO GL/TL klaar voor hun examen Nederlands, maar ze kregen het examen Duits onder hun neus.

Die fout werd al snel gezien en uiteindelijk konden de leerlingen toch gewoon beginnen aan het examen Nederlands. Voor Duits mogen ze donderdagmiddag terugkomen.