Wolf is in Fryslân, blijkt uit DNA-onderzoek

De wolf is echt terug in Fryslân. Dat heeft de provincie bevestigd op basis van DNA-onderzoek, dat is uitgevoerd door een extern bureau. Het gaat om het DNA van een wolf die in april bij Boijl een paar schapen heeft doodgebeten.

Die wolf werd later gesignaleerd bij Appelscha, dat niet ver bij Boijl vandaan ligt. Toen was het niet zeker dat het om een wolf ging. Bij de schapen is daarna DNA afgenomen voor onderzoek.

Wolvenprotocol

Het doen van onderzoek past bij het zogenoemde wolvenprotocol, dat nu van kracht is. Het 61-pagina's tellende draaiboek is opgesteld met andere provincies.

De Knipe

Op meer plekken in de provincie denken mensen dat ze een wolf hebben gezien, zoals in De Knipe. Daar werden dit weekend meerdere schapen aangevallen.

Voor het eerst in eeuwen

Het is voor het eerst in honderden jaren dat de wolf in onze provincie is. De afgelopen jaren werden al wolven gezien in provincies rondom Fryslân. Die kwamen vaak uit Duitsland. Boijl ligt hemelsbreed 45 kilometer van Duitsland af.

Volledig nieuwe situatie

Volgens docent Theo Meijer van hogeschool Van Hall Larenstein moeten we vooral wennen aan de wolf: "Dit is een volledig nieuwe situatie. We zijn verleerd hoe we met de wolf om moeten gaan. En een ding is zeker: ze gaan vaker in Nederland voorkomen."

Kinderen kunnen volgens Meijer gewoon buiten blijven spelen, maar voor schapen is dat een ander verhaal: "Als een wolf zich eenmaal ergens vestigt, zijn schapen niet zijn hoofdprooi. Maar we moeten wel nadenken over de huisvesting van de schapen, met hekken bijvoorbeeld. En in Duitsland zie je bijvoorbeeld al dat honden terugkomen bij schaapskuddes als bescherming tegen de wolf."