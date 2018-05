Het Antoniusziekenhuis in Sneek heeft last van een stroomstoring. Het ziekenhuis heeft daarom alle afspraken met patiënten geannuleerd. Alleen mensen met een afspraak bij de afdeling cardiologie worden wel geholpen. Mensen die een afspraak hadden voor vanmiddag worden gebeld voor een nieuwe afspraak. De maatregel geldt tot in ieder geval half vier.