Oproep aan winkels en horeca: "Laat hulphonden overal toe"

Winkels en horecabedrijven in Leeuwarden, en in Fryslân als geheel, moeten toegankelijker worden voor mensen met een hulphond. Die missie heeft Helma Verhoeven-Jacobs uit Cuijck, Noord-Brabant. In haar missie bezoekt ze alle provincies om daar het probleem onder de aandacht te brengen. Een hulphond moet wettelijk overal worden toegelaten, maar dat gebeurt vaak niet. Mensen met een hulphond hebben niet altijd een zichtbare handicap.

Controle verliezen

Zo heeft Bruno Steinfort, een Leeuwarder met PTSS, ook een hulphond. Het is een Landseer, een hond die, wanneer die op twee poten staat, ruim anderhalve meter groot is. Als Bruno de controle over zijn emoties dreigt te verliezen, boos wordt, grijpt de hond in. Die springt boven op hem en zorgt ervoor dat Bruno met de hond bezig is en niet doorslaat.

Stickers

Het feit dat hij er 'gewoon' uitziet en een hond heeft, levert geregeld problemen op wanneer hij uit eten wil. Bij sommige restaurants of winkels wordt de hond geweigerd en moet uitgelegd worden dat het om een hulphond gaat.

Dat moet anders, vindt Helma Verhoeven-Jacobs. Ze deelt stickers uit aan bedrijven die weten hoe de wet werkt en waar de hulphonden altijd welkom zijn. Actie is volgens haar hard nodig. "Het aantal meldingen van mensen die met een hulphond geweigerd worden, neemt alleen maar toe. En dat terwijl er een duidelijke wet is die stelt dat deze honden altijd overal welkom zijn."