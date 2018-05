Een fietser is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Feinsum. Het slachtoffer werd op de N357 bij het oversteken geschept door een auto. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen om hulp te verlenen, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het is nog onduidelijk hoe hij er precies aan toe is.

Vanwege het ongeluk is de rijbaan afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.