Karim Rossi langer bij SC Cambuur

Het aflopende contract van Karim Rossi bij SC Cambuur wordt op korte termijn verlengd. Datzelfde geldt voor een andere aanvaller, Tyrone Conraad, die dit seizoen zijn minuten maakte in het beloftenteam. Volgens technisch manager Foeke Booy is er nog geen duidelijkheid over Martijn Barto, Darren Rosheuvel en Xander Houtkoop. Bij deze spelers loopt het contract ook af, maar daarmee is Cambuur nog in gesprek.

Bovendien verwacht Booy dat de Leeuwarders snel nieuwe spelers zullen presenteren. "Ik hoop op korte termijn. We zitten niet stil en hebben verschillende opties uitstaan."

Laatste trainingsweken

In de laatste trainingsweken van het seizoen zullen er ook nog een aantal spelers van andere clubs met Cambuur meetrainen. Vanaf maandag is de Letse jeugdinternational Andrejs Ciganiks op proef. Hij speelt bij het tweede team van het Duitse Schalke 04. Vanaf dinsdag zal er ook nog een 22-jarige Oostenrijkse keeper met de ploeg van René Hake meedoen.