Bezoekersrecord Oerrock, met Anouk als grote publiekstrekker

De 19e editie van het Oerrockfestival in Ureterp was een groot succes. Met 32.000 bezoekers, verdeeld over drie dagen, was er opnieuw een bezoekersrecord. De meeste bezoekers kwamen op de vrij toegankelijke vrijdagavond af. Toen waren er 11.000 mensen op het terrein aan de Skieppeleane aanwezig. De band De Dijk was deze avond de grootste publiekstrekker. Er waren geen incidenten. Een overwegend jong publiek kwam op de avond af. De controle op alcohol onder jongeren was streng, maar er is niemand aangehouden.

Anouk

De kaarten voor het festival waren binnen twee uren uitverkocht. Anouk was op Hemelvaartsdag de grootste publiekstrekker. Sinds de start van Oerrock in 2001 heeft de organisatie er alles aan gedaan om de koningin van de rock naar het festival te halen. Deze keer lukte dat voor het eerst.

Bijzonder moment

Ze ging in gesprek met het publiek. Na het spelen van het nummer 'Nobody's Wife', haar grote hit toen ze 19 jaar was, zei ze nooit had gedacht dat ze dit op haar 43e nog zou zingen. Een bijzonder moment, zei voorzitter Sietze Boonstra.

Risico

Welke artiesten de volgende editie komen, is nog niet bekend. Boonstra: "Wij zoeken in Nederland. Bands uit het buitenland nemen een te groot risico met zich mee. Oerrock is een leuke hobby van ons, en dat moet het ook blijven."