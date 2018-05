Examens gaan weer van start; meer controles op smartphones

Weken van stress en slapeloze nachten. Dat staat de duizenden Friese kinderen te wachten die maandag beginnen met hun eindexamens. De scholen zullen dit jaar extra goed letten op het gebruik van smartphones en smartwatches. Want die kunnen worden gebruikt om te spieken en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Smartphones

Op de scholen van schoolgemeenschap OSG Sevenwolden zijn ze alert op fraude. "Wij controleren altijd op smartphones en smartwatches. De leerlingen worden nog net niet gefouilleerd, maar we zien er op toe dat ze alles inleveren. Uiteraard controleren we ook op spiekbriefjes", zegt Roelie Popping van OSG Zevenwolden.

Examentraining

Om de leerlingen goed voor te bereiden op de examens, worden op de scholen van OSG Sevenwolden lessen aangeboden in de meivakantie. In die week kregen de leerlingen een examentraining. Roelie Popping van OSG Sevenwolden: "Wij hadden twee weken vakantie, dus daar kon best één weekje vanaf. We hopen dat dit een positief resultaat heeft op de examens."

Op het vmbo wordt maandag begonnen met het eindexamen Engels of Nederlands. De havo begint met natuurkunde en het vwo met wiskunde.