Bemanning Sterke Yerke knapt monument op Bonaire op

Een aantal oud-bemanningsleden van de Sterke Yerke reist over een paar dagen af naar Bonaire, om daar het Sterke Yerke monument op te knappen. Er waren eerder ook al plannen voor, maar nu zal het toch echt gaan gebeuren.

Vier jonge Friezen staken in 1979 met een zelfgebouwd vlot de Atlantische Oceaan over. Met de tocht wilden ze onder andere aandacht vragen voor de watervervuiling op zee. De tocht eindigde op ruim 100 kilometer van de kust van Bonaire, toen het vlot zonk.

Er werd daarna een monument gemaakt op het eiland voor de Sterke Yerke. Dit is nu toe aan een flinke opknapbeurt.

Meer informatie over de legendarische reis van de Sterke Yerke in 1979 is hier te vinden.