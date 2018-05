Beeldschermen meegenomen bij inbraak in school Leeuwarden

Bij een inbraak in een school in Leeuwarden zijn beeldschermen gestolen. De inbraak vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats in de school aan Achter de Hoven. Het raam werd bij de inbraak vernield, waardoor het alarm afging. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de inbrekers er echter al met de buit vandoor.

In Wytgaard zijn bij een inbraak sieraden meegenomen. Ook daar kwam de inbreker binnen door een raam te vernielen. Aan de Dokkumertrekweg in Leeuwarden maakte een inbreker een portemonnee buit.

Verder is er dit weekeinde een huis aan de Havanklaan door een inbreker bezocht en heeft er iemand geprobeerd in te breken bij een huis aan de Jornsmastate.