Stonecrobs wint Liet 2018 met "Yn frijheid kinsto libje"

De band Stonecrobs heeft zondag het Friese Songfestival Liet 2018 gewonnen. Stonecrobs bestaat uit Durk Sybesma, Freerk Siemen Hospes, Bruno Rummler en Johannes Hospes. Ze speelden het nummer Yn frijheid kinsto libje (In vrijheid kun je leven). Stonecrobs was een van de tien finalisten van Liet 2018. De finale vond plaats in Neushoorn.

Recht in het hart

"Ze hadden een hele mooie samenzang. Heel speciaal; vier jongens op een rij", zei juryvoorzitter Jan Tekstra. "Ze hadden een goede interactie en hun stemmen kleuren prachtig bij elkaar. Recht in het hart."

Helemaal geweldig

Freerk Siemen Hospes had niet verwacht dat zijn band zou winnen. "We schreven altijd veel muziek in het Engels, maar Fries is onze eigen taal. We zeiden 'laten we het eens proberen' en dan hoop je dat mensen het mooi vinden. Als je dan wint, is dat helemaal geweldig."

Tweede en derde plaats

Berend Riemersma eindigde als tweede en Klaske werd derde.

Liet International XXL

Stonecrobs gaat Fryslân op 23 mei vertegenwoordigen bij Liet International XXL. Bij Liet International XXL komen muzikanten samen die in verscheidene Europese minderheidstalen zingen. Ook die finale vindt in Neushoorn plaats.