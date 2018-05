New Noardic Wave zoekt nieuwe documentairemakers

Het Friese film- en mediaplatform New Noardic Wave zoekt in samenwerking met Omrop Fryslân naar nieuwe documentairemakers. Geïnteresseerden kunnen een filmplan indienen en maken op die manier kans op hulp van het platform en Omrop Fryslân bij het maken van de film.

Fryslân DOK

Het doel hiervan is om mensen te vinden die nog nooit eerder een film hebben gemaakt. De films die deze nieuwe talenten maken, zullen uiteindelijk ook op televisie uitgezonden worden in de zendtijd van Fryslân DOK bij de NPO.

Tot 30 mei

Cinecrowd, New Noardic Wave en Omrop Fryslân selecteren de drie beste plannen. Zij krijgen een ontwikkelingstraject aangeboden. Mensen kunnen tot 30 mei hun plan via de website van New Noardic Wave indienen.