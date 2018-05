Partuur Marten Bergsma wint met alles aan de hang

Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer hebben zondag de vrije formatiewedstrijd in Sint-Annaparochie gewonnen. Het partuur won in een hele spannende finale van Auke Boomsma, Hendrik Bouwhuis en Lars Pieter van Straten. Bergsma werd tot Koning van de partij uitgeroepen.

Ver boven

Boomsma en zijn maten namen de leiding tot een stand van 3-1, maar daarna kwam de partij in evenwicht. Dat evenwicht duurde zelfs tot een stand van 5-5 6-6. Met alles aan de hang sloeg Bergsma in het tussenspel de bal boven en daarmee bezorgde hij zijn partuur de overwinning.

De kleine premie was voor Peter van Zuiden, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Van Zuiden viel in de tweede omloop in voor de geblesseerde Bauke Triemstra.

Verrassende finalisten

Dat de parturen van Bergsma en Boomsma in de finale stonden, was een verrassing. "Er hebben een aantal parturen verloren, waarvan je het niet verwacht had", zei Pieter Jan Plat van het winnende partuur. "Maar uiteindelijk staan de parturen in de finale die op die dag het beste kaatsen."

Veel spanning

In de finale was het niveau niet altijd even hoog. "In de finale was er voor beide partijen veel spanning, waardoor beide parturen te veel fouten maakten. Wij hadden gevoelsmatig de hele wedstrijd de overhand, maar we slaagden er niet in om een echte voorsprong te pakken. Daardoor bleef het spannend. Uiteindelijk werd het zelfs 5-5 en 6-6."

"Hij heeft 'm, bliksem!"

Met alles aan de hang kwam de bal in het tussenspel. "Ik raakte de bal zelf", zei Plat, "maar ik wist niet of de bal het zou redden. Toen werd-ie dus wel gekeerd." Plat zou al bijna bij de pakken gaan neerzitten, maar dat was niet nodig. "Ik zag het niet aankomen, maar Marten had de bal wel. Bliksem!"

Een goed begin dus voor het partuur van Bergsma, Plat en Schurer. "Marten heeft veel power, ik de ervaring en Jan is heel degelijk", verklaart Plat. "Dus het is wat een combinatie van kwaliteiten. Dit was de tweede wedstrijd die we hebben gekaatst en zo'n resultaat doet alleen maar goed natuurlijk."