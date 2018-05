Sybrandy-zussen en Zeinstra winnen kaatspartij in Kimswerd

De kaatsers Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra hebben zondagmiddag de vrije formatiewedstrijd op de Dames Hoofdklasse in Kimswerd gewonnen. In de finale waren ze met 5-3 en 6-0 te sterk voor het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Dat partuur nam in de finale nog wel even de leiding op de stand van 3-2, maar zag vervolgens dat Sybrandy en haar maten erop en erover gingen.

Naast de kransen, medailles en geldprijzen kregen de drie kaatsers van het winnende partuur ook nog een goudkleurige kaatsbal van voormalig KNKB-bestuurslid Willem de Haan.

De derde prijs was voor het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Zij wonnen met 5-2 en 6-4 van Marije van der Meer, Klasina Huistra en Anne Monfils.