LDODK gaat onderuit in Amsterdam

De korfballers van LDODK hebben zondag in de Ereklasse A verloren van Blauw-Wit. Op het veld in Amsterdam was de thuisploeg met 22-15 te sterk.

Even op voorsprong

De ploeg uit Gorredijk kon in de eerste helft nog goed meekomen. LDODK had zelfs een groot deel van die eerste helft een voorsprong te pakken. Bij rust was het echter toch 12-10 voor Blauw-Wit.

Blauw-Wit loopt uit

In de tweede helft liep Blauw-Wit verder uit op LDODK. Na tien minuten was het verschil vijf punten: 17-12. Daarna kwam LDODK nog even terug, maar uiteindelijk was Blauw-Wit toch te sterk.

Vierde

LDODK staat na het verlies vierde in de Ereklasse A, met evenveel punten als Blauw-Wit, de nieuwe nummer drie.