Dure thuisnederlaag Sneek Wit Zwart tegen directe concurrent

Zondaghoofdklasser Sneek Wit Zwart heeft zondag slechte zaken gedaan in de strijd tegen nacompetitievoetbal: thuis verloor de ploeg met 1-0 van directe concurrent De Batave.

Na een saaie eerste helft lieten de twee ploegen het publiek na rust meer zien. Matts Bruining zorgde bijna voor een Sneker voorsprong, maar De Bataven-keeper Jeroen Wels tikte de bal nog net weg. In de zeventigste minuut lag de bal wel achter de keeper, maar dat feest ging niet door vanwege een overtreding. Een minuut later scoorde De Bataven wél. Rob Aarntzen maakte de mooie openingstreffer. En dat was ook direct de laatste goal van de middag, ondanks nog een kans voor Sneek in de slotfase.

Sneek en De Bataven hadden evenveel punten en dus hadden de Snekers goede zaken kunnen doen. Nu lopen De Bataven drie punten uit en RKHVV doet hetzelfde. Met nog twee wedstrijden te gaan staat Sneek dertiende. Dat zou na de laatste wedstrijd betekenen dat Sneek de nacompetitie in gaat.