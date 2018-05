Degradatie bijna een feit voor VV Heerenveen na verlies

Alleen een wonder kan er nog voor zorgen dat VV Heerenveen zondaghoofdklasser blijft. De ploeg van Marcel Valk ging zondag met 3-1 onderuit bij RKHVV uit het Gelderse Huissen. In de laatste twee wedstrijden moet Heerenveen nu een verschil van zes punten goedmaken om kans te hebben op handhaving.

In Huissen kwam Heerenveen nog wel op voorsprong. Thom van Lingen zorgde na een kwartier spelen voor de 0-1 en dat was ook bij rust nog de stand. In de tweede helft kwam RKHVV echter terug via Lennart Rekmans, Jelmer Goedhart en een eigen doelpunt van de Feansters.

Heerenveen speelt nog tegen degradant Jong Achilles'29 en Purmersteijn. Handhaving zou alleen nog kunnen als Heerenveen beide wedstrijden wint en concurrent DHC nog twee keer verliest.