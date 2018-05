Oud-FNP-voorzitter: Veenweideplan oppositie is een goed plan

Oud-voorzitter van de FNP Ultsje Hosper betitelt het veenweideplan van de oppositiepartijen in de Friese staten als 'een goed plan'.

Handen ineenslaan

"Het moet anders in dat gebied, dit kan zo niet doorgaan. Het waterpeil en daarmee de biodiversiteit moeten omhoog. Ik zou graag zien dat natuurorganisaties en de biologische landbouw de handen ineenslaan om dit veenweidegebied te behouden", zegt Hosper.

De discussie ligt gevoelig, omdat de FNP deel uitmaakt van de coalitie, met Johannes Kramer als gedeputeerde.

Steun van Stella van Gent

Ultsje Hosper, die ook oud-directeur van It Fryske Gea is, deed zijn uitspraken in het Omrop Fryslân-radioprogramma Buro de Vries. PvdA-wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân steunde Hosper en noemde dit een voorbeeld waarin de overheid moet ingrijpen en dit moet van bovenaf worden opgelegd. CDA-kamerlid Harry van der Molen noemde het plan opnieuw een "dom plan waarmee veel geld wordt weggegooid".