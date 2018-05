Groot kunstproject bij Sloten zoekt vrijwilligers

Het kunstproject The Colorfield Performance heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Het grote project gaat komende dinsdag van start bij Sloten, maar kan nog flink wat hulp gebruiken voor allerhande klusjes, meldt de organisatie.

The Colorfield Performance is een samenwerkingsproject van kunstenaars in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Initiatiefnemers is de Sneker kunstenaar Dirk Hakze. Het is de bedoeling om met honderden schilderijen een kleurrijk veld in de vorm van een driehoek te maken in de weilanden bij Sloten.

Het project loopt tot 30 september. Mensen die willen meehelpen, kunnen zich aanmelden via de website van de organisatie.