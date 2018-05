Thewis Hobma oppermachtig bij fierljeppen in Buitenpost

Thewis Hobma uit Harlingen heeft zaterdagavond de fierljepwedstrijd in Buitenpost gewonnen. Bij de senioren pakte hij de overwinning met een sprong van 20.26 meter. Opmerkelijk was, dat dat zijn allereerste sprong was en daarmee was hij ook de enige die over de twintig meter sprong. Hannes Scherjon uit Noardburgum werd tweede met 19.87 meter en als derde eindigde Ysbrand Galama uit Workum met 19.21 meter.

Bij de dames ging de winst naar Melanie Heins uit Warkum. Haar laatste sprong in de finale was met 14.93 meter ruim voldoende voor de eerste plaats. Met meer dan een meter verschil werd Akke Dijkstra uit Kollum tweede (13.62) en Boukje de Boer uit It Heidenskip pakte de derde plaats (13.15).

Bij de junioren was Freark Kramer uit It Heidenskip oppermachtig (18.31), gevolgd door Rutger Piersma uit Molkwerum (17.04) en Wietse Nauta uit IJlst (16.67).

De winst bij de jongens ging naar Rutger Haanstra uit It Heidenskip (16.22). De tweede plaats was voor Wisse Broekstra uit Tzummarum (15.17) en als derde eindigde Bouwe Westert uit Sneek (14.29).

Femke Rispens uit Niehove won bij de meisjes (13.37). Tirza Boschma uit IJlst pakte de tweede plaats (13.28) en Henrieke Wijnstra uit Sneek werd derde (11.45).