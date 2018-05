Reza Ghoochannejhad zinspeelt op vertrek SC Heerenveen

Reza Ghoochannejhad heeft zaterdagavond waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor SC Heerenveen gevoetbald. "Jullie zien mij terug, maar vermoedelijk niet bij Heerenveen", zei de aanvaller voor de camera van FOX Sports na de nederlaag van zijn ploeg tegen FC Utrecht in de play-offs om Europees voetbal.

Het lijkt erop dat Ghoochannejhad de overstap maakt naar een andere club in de eredivisie, maar daar wilde hij verder niets over zeggen. Ghoochannejhad volgde de jeugdopleiding van SC Heerenveen en ging in 2009 naar Go Ahead Eagles. Daarna speelde hij onder andere voor Standard Luik, Charlton Athletic en Kuwait SC en Al-Wakrah. Twee jaar geleden kwam hij terug bij SC Heerenveen.