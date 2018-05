Meerdere schapen aangevallen in De Knipe

In De Knipe zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere schapen aangevallen. Mogelijk zijn ze gewond geraakt door een wolf, meldt de politie van Heerenveen op Twitter. Er wordt nog nader onderzoek gedaan. De laatste tijd zijn er vaker meldingen over wolven.

Halverwege april werd in de zuidoosthoek van Fryslân mogelijk een wolf gezien. In die omgeving waren zeven schapen dood gebeten. Of het hier ook echt om een wolf ging, wordt maandag bekendgemaakt. Dan is de uitslag van het DNA-onderzoek er.

Volgens boswachter Roel Vriesema van Staatsbosbeheer is de zuidoosthoek van Fryslân een ideaal gebied voor de wolf. Er is open veld om te jagen en er zijn voldoende schuilplaatsen, zegt hij.